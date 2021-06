Cerimonia in piazza Garibaldi per la festa della Repubblica: consegnate le onoreficenze al merito [FOTO]

Dalle 9,30 in piazza Garibali si è tenuta la cerimonia per la festa della Repubblica alla presenza delle principali autorità civili e militari della provincia di Pescara, rispettando le normative Covid

Anche quest'anno si è svolta in piazza Garibaldi a Pescara la tradizionale cerimonia per la festa della Repubblica, rispettando le normative anti Covid ancora in vigore. Dalle 9,30 il prefetto Di Vincenzo e le principali autorità civili e militari della provincia di Pescara si sono ritrovate assieme ai rappresentanti elle associazioni combattentistiche e d'arma.

Dopo l'alzabandiera, la deposizione delle corone davanti al monumento ai Caduti, e la lettura dei messaggi istituzionali del prefetto e del sindaco di Pescara Carlo Masci. La cerimonia si è poi conclusa con la consegna della croce d'onore al Caporal Maggiore Scelto Jonni D'Andrea, (Sottufficiale dell'Esercito Italiano in servizio a ruolo d'onore, residente a Montesilvano) e delle onoreficenze di "Cavaliere della Repubblica al merito" conferite ai cittadini che si sono particolarmente distinti per meriti civili, di servizio e culturali. Fra loro anche Stefano Di Febo, reduce di guerra. Presenti i sindaci del Pescarese e il presidente del consiglio comunale di Pescara Antonelli.

Dalle 17, invece l'appuntamento con la fanfara dei bersaglieri in congedo "La Dannunziana" prima al centro Britti in via Rio Sparto, successivamente alle 18,15 al parco Morelli ed infine alle 19,30 in piazza della Rinascita.