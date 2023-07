Positivo il bilancio del progetto per l'alternanza scuola-lavoro destinato ai ragazzi disabili: in Comune la cerimonia conclusiva [FOTO]

Una cerimonia di chiusura per riconoscere il buon lavoro fatto e per conferire alle sette aziende partecipanti altrettante medaglie per il ruolo che hanno avuto così come per consegnare pergamene onorifiche alle istituzioni che vi hanno preso parte.

Si sono chiusi così i “tirocini” avviati grazie al protocollo d'intesa con cui sono stati attivati i “percorsi di inclusione per studenti con disabilità nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro” (Pcto). La cerimonia si è svolta nella sala consiliare del Comune e a farne parte sono stati gli alunni Daniel angeli, Jacopo Berardinelli, Nicholas Casale, Vladislav Fortareza, Filippo Guarnieri, Aurora Mattioli, Daniele Nepa, Sveva Ranieri e Alessia Tavarani che il loro percorso lavorativo-formativo lo hanno svolto allo Studio Federico Giangrandi, all'Ecommod sn, alla Ms3, presso la sede di Confindustria Chieti-Pescara, all'Infobasic, nell'associazione Domenico Allegrino e nell'azienda Oiko srl.

Ad individuare le aziende è stata la camaera di commercio Chieti-Pecara che insieme al servizio di Neuropsichiatria infantile e il Sigad della Asl, il liceo artistico Misticoni-Bellisario e l'assessorato alle politiche sociali del Comune guidato da Nicoletta Di Nisio, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa.

Proprio lei ha voluto l'intesa per ar vita da una “rete inclusiva” capace di promuovere e consentire di svolgere le attività di alternanza scuola-lavoro anche ai ragazzi disabili perché si valorizzino le loro capacità e si permetta loro di acquisire competenze oltre che di esaltare le inclinazioni che hanno. L'obiettivo del progetto, promosso in via sperimentale, è ovviamente quello di favorire il loro inserimento una volta concluso il percorso scolastico, in programmi socio-lavorativi.

Oltre alla Di Nisio alla cerimonia finale hanno partecipato i direttore generale della Asl Vincenzo Ciamponi, il responsabile dell'ufficio Digitalizzazione sviluppo delle imprese e orientamento al lavoro della camera di commercio Gianluca De Santis, la preside del liceo MiBe Raffaella Cocco, i docenti, i rappresentanti amministrativi del Comune e le famiglie degli studenti coinvolti in questa esperienza.