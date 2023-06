Grande festa in Comune con i bambini che a scuola ci vanno con il "Pedibus": consegnati i riconoscimenti per l'anno 2023 [FOTO]

Una grande festa colorata a Palazzo di Città con gli alunni di cinque istituti comprensivi (dodici scuole in tutto) che hanno partecipato al terzo anno del Pedibus. Per l'occasione stati premiati insieme a tutti i protagonisti della bella iniziativa che insegna la sostenibilità imparando ai più piccoli l'importanza di alleggerire l'utilizzo del mezzo pubblico e diminuire quello delle auto che mamma e papà spesso utilizzano per portarli a scuola.

Alla cerimonia erano presenti anche i genitori, gli insegnanti, i mobility manager, i volontari, i 'nonni vigile', gli operatori percettori del reddito di cittadinanza che partecipano al programma e ovviamente i rappresentanti della Fiab Pescara che rendono possibile ogni anno il Pedibus. Festa in Comune per la giornata di premiazione del "Pedibus" 2023 Ovviamente in Comune ci sono arrivati a piedi e muniti di tutti gli strumenti che utilizzano durante l'anno scolastico per “salire a bordo” di questo speciale autobus “a piedi” e cioè con palette, cappellini e cordicelle messe a disposizione dall'amministrazione comunale. Ben 20 oggi le fermate del Pdeibus presenti in città, tutte strutturate, tracciate e identificabili. Soddisfatto dei risultati raggiunti l'assessorato comunale alla mobilità dato che ormai sono centinaia i bambini che vanno a scuola a Pedibus. A tutti dunque un attestato di benemerenza oltre ai gadget, mentre ai “'passeggeri” e le insegnanti è stato consegnato un omaggio floreale. Quindi il ringraziamento ai dipendenti comunali, alla professoressa coordinatrice Cristina Tarquini e alla Fiab con particolare riferimento all presidente Francesco Mancini e il referente nazionale per il nostro territorio Giancarlo Odoardi. Il Pedibus ripartirà a settembre e l'obiettivo è quello di aumentare il numero delle scuole che per far sì che gli alunni arrivino in sicurezza fino ai cancelli, sceglieranno questa “cordata” speciale.