Pescara ricorda Paolo Borsellino a trent'anni dall'omicidio

A trent'anni esatti dalla strage di mafia di via d'Amelio, con l'omicidio del giudice Paolo Borsellino e di quattro agenti della scorta avvenuto il 19 luglio 1992, gli interrogativi restano tanti.

"Ancora in questi giorni i media sono tornati a parlare di depistaggi e d'inganni a vari livelli, dopo la sentenza del tribunale di Caltanissetta che ha assolto dall'accusa di calunnia un poliziotto, mentre per altri due è intervenuta la prescrizione. Sono molte dunque le domande che a oggi non hanno ancora ricevuto risposta. Ma la figura di Paolo Borsellino resta, restano l'uomo e il magistrato. Grazie al lavoro di Paolo Borsellino, e di Giovanni Falcone, il contrasto dello Stato al poter mafioso acquisì quella forza i cui effetti sono presenti ancora oggi", si legge in una nota del Comune.

"Quei fatti restano certamente una ferita profonda - hanno detto il sindaco Carlo Masci e il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli - ma allo stesso tempo è necessario che le istituzioni e la società civile non arretrino rispetto alla possibilità di offrire un contributo di partecipazione alla vita democratica attraverso iniziative di sensibilizzazione in difesa dei valori di giustizia e legalità".

Per questo l’amministrazione e la presidenza del consiglio comunale terranno domani, nel palazzo di giustizia, una cerimonia di commemorazione in onore di Borsellino che si articolerà in due momenti: alle ore 18:30 verrà scoperta una targa dedicata al magistrato e ai poliziotti uccisi (in via Falcone e Borsellino - ingresso avvocati); alle ore 18:45, nell'aula Emilio Alessandrini, la proiezione dei filmati Qr-code nei quali i ragazzi raccontano Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e gli angeli della scorta uccisi dalla mafia.