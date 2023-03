Cerimonia in ricordo del carabiniere Menichini che morì sotto a un treno durante un inseguimento a Pescara

È stata celebrata nel cimitero comunale di Sant'Anna di Chieti, in forma sobria e solenne, la celebrazione della commemorazione del carabiniere Giangabriele Menichini questa mattina, venerdì 3 marzo.

Come riferisce ChietiToday, è stato ricordato l'eroico gesto in cui perse, tragicamente, la vita nel marzo del 2004 l'appuntato scelto.

Menichini è stato insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria con la seguente motivazione: “Nel corso di servizio investigativo finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, si poneva, unitamente ad altro militare, all’inseguimento di un’autovettura sospetta, con tre individui a bordo, che aveva forzato un posto di controllo investendo un commilitone. Giunto nei pressi di un passaggio a livello chiuso per il sopraggiungere del treno, con ferma determinazione, cosciente sprezzo del pericolo e nel generoso slancio di dare manforte al collega, proseguiva l’inseguimento di uno dei malviventi che aveva oltrepassato di corsa i binari, venendo travolto mortalmente dal convoglio ferroviario in transito. L’operazione si concludeva con l’arresto dei tre malfattori e con il sequestro di 11 grammi di cocaina, rinvenuta nel veicolo utilizzato dagli stessi. Chiaro esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere, spinto fino all’estremo sacrificio”. Pescara 3 marzo 2004.

La cerimonia si è svolta alla presenza di una rappresentanza dell’Arma locale e ha visto la partecipazione del comandante provinciale carabinieri di Chieti, del comandante della Compagnia carabinieri di Chieti, del cappellano militare della legione carabinieri “Abruzzo e Molise” nonché dei famigliari del militare decorato.