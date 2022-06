Masci omaggiato dall'Associazione Bersaglieri: "Un cappello piumato in ricordo di mio padre"

Nella mattinata di oggi, 18 giugno, l'Associazione Bersaglieri ha celebrato in piazza Santa Caterina l'anniversario della Fondazione del Corpo, avvenuta nel 1835 grazie al Generale LaMarmora (allora capitano). Alla cerimonia odierna hanno preso parte il sindaco Carlo Masci e il presidente del consiglio comunale, Marcello Antonelli.

Nell'occasione, i bersaglieri hanno voluto omaggiare il sindaco donandogli un cappello piumato in ricordo di suo padre, che era appunto un bersagliere: "Mi sono commosso per questo bel gesto di vera amicizia, che ho apprezzato tantissimo. Nel mio discorso ho ringraziato di cuore tutte le associazioni che promuovono gli ideali di libertà e democrazia, per i quali molti italiani hanno sacrificato la loro vita", ha scritto il primo cittadino sui social.