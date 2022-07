Una cerimonia in occasione del 45esimo anniversario della posa del monumento ai caduti del mare

Sabato 16 luglio si terrà a Pescara una cerimonia in occasione del 45esimo anniversario della posa del monumento per i caduti del mare. Lo ha fatto sapere l'associazione "Pro caduti del mare", aggiungendo che alle 17,45 è previsto l'ormeggio in banchina lato sud antistante il monumento, delle imbarcazioni partecipanti. Alle 18 inizio cerimonia con la deposizione di una corona davanti al monumento e benedizione, e alle 18,15 la partenza delle imbarcazioni per il lancio di un altra corona in mare. Alle 18,30 rientro in porto e inizio delle regate del circolo canottieri Pescara, con alle 19,30 fine delle regate e alle 20 la premazione nel circolo velico Marina Centro.