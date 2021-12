Cepagatti, 40 visite otorinolaringoiatriche gratuite ai cittadini per la prevenzione dei tumori e della sordità

Sono 40 i cittadini di Cepagatti che hanno potuto usfruire delle visite specialistiche gratuite nell'ambito della sesta giornata della prevenzione della sordità e delle patologie tumorali dell'orecchio, naso e gola. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Camillo Sborgia con il Comune che ha organizzato la giornata assieme ai volontari della Croce Rossa di Cepagatti, Amplifon di Chieti Scalo e Vincenzo Rapino otorinolaringoiatra.

L’Assessore Sborgia ha evidenziato come in questo periodo di pandemia molte persone abbiano avuto delle difficoltà a recarsi presso le strutture sanitarie per effettuare visite specialiste: "Con questa iniziativa si intende proseguire con la prevenzione di altre patologie sempre con vistite mediche gratuite."