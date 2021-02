A Cepagatti scuole chiuse (tranne i nidi d'infanzia) fino al 16 febbraio

Scuole di ogni ordine e grado (tranne i nidi d'infanzia) chiuse a Cepagatti fino al 16 febbraio. Lo ha deciso l'amministrazione comunale a seguito del verbale della riunione avuta con le componenti generali Asl che si è svolta il 6 febbraio scorso, durante la quale è emerso un aumento dei casi costante nella fascia d'età fra 0 e 12 anni all'interno del territorio comunale, con una percentuale di tamponi molecolari positivi passata dal 4 al 14%.

Per questo è stata consigliata l'adozione di provvedimenti sanitario d'emergenza per ridurre i contagi fra i minori di quell'età, con l'esclusione dei bambini da 0 a 3 anni che non rientrano nell'aumento preoccupante dei casi e quindi l'amministrazione comunale, al fine di tutelare i minori e i relativi nuclei familiari, ha disposto la chiusura delle scuole fino a martedì 16 febbraio. Anche a Pescara, lo ricordiamo, le scuole comunali resteranno chiuse fino al 16 febbraio.