L'annuncio del Comune di Cepagatti: "Dal 15 novembre attivo un nuovo autovelox fisso"

Il Comune di Cepagatti, con un post sulla pagina ufficiale Facebook, ha annunciato l'attivazione nei prossimi giorni di un nuovo autovelox fisso. Dal 15 novembre, infatti, il dispositivo installato lungo la statale 81 al km 128+055 (via Dante Alighieri, di fronte al distributore IP) sarà operativo per rilevare la velocità dei veicoli in transito:

"Si invita al rispetto della segnaletica disciplinante il limite massimo della velocità in centro urbano al fine di garantire la sicurezza della circolazione. Il limite della velocità è fissato a 50 km/h." Ricordiamo che da mesi sempre lungo la statale 81, ma nel territorio comunale di Pianella, sono in corso polemiche relative all'autovelox installato dall'amministrazione comunale che ha comminato centinaia di multe in poche settimane permettendo un incasso di circa 2 milioni di euro.