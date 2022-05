Covid, sempre meno vaccini somministrati: chiude il centro nell'outlet village di Città Sant'Angelo

Chiude il centro vaccinale dell'outlet village di Città Sant'Angelo.

Oggi, martedì 31 maggio, è stato infatti l'ultimo giorno di apertura.

L'attività del centro è stata sospesa in considerazione della costante riduzione delle vaccinazioni nella provincia di Pescara.

Per l’occasione la direzione strategica della Asl di Pescara e Rossano Di Luzio, responsabile della campagna vaccinale anticovid, hanno inviato un messaggio di ringraziamento alla proprietà, alla direzione e a tutto lo staff «per avere ospitato il centro vaccinale dell’area metropolitana di Pescara, contribuendo a questa fondamentale attività di sanità pubblica, nel contrastare l’evento pandemico con oltre 105 mila somministrazioni di vaccini».

Come informa l'azienda sanitaria locale, restano attivi il centro vaccinale di Pescara nell’ex Lidl in via Colle Renazzo 11/5, il baby hub di via Paolini, il centro vaccinale di Penne in contrada Campetto, e il centro vaccinale di Scafa nell'area dell'ex cementificio. Tutte le informazioni aggiornate sui centri vaccinali della Asl, compresa la modulistica, sono consultabili al link: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19-%2F-vaccinazione-in-gravidanza-%2F-centri-vaccinali&idSezione=1420