Sopralluogo della Asl nell'outlet village di Città Sant'Angelo per il nuovo centro vaccini [FOTO]

Prosegue l'iter per la realizzazione di un nuovo centro vaccinale all'interno dell'outlet village di Città Sant'Angelo.

La nuova soluzione è stata decisa dopo la chiusura del centro vaccinale che per 6 mesi è stato attivo nel palafiere di via Tirino a Pescara ma che è stato chiuso la settimana scorsa.

Ad aggiornare sulla situazione è il sindaco angolano Matteo Perazzetti: «Questa mattina, all’Outlet Village di Città Sant’Angelo, la Asl di Pescara ha effettuato l’ultimo sopralluogo per dare il via definitivo al nuovo centro vaccinale della provincia di Pescara. Nei prossimi giorni si inizierà con le vaccinazioni e, piano piano, entrerà tutto a regime. Vi terremo aggiornati per le modalità di prenotazione».