Centri vaccinali, giorni e orari di apertura dal 22 al 30 ottobre

Giorni e orari di apertura dei centri vaccinali anti Covid-19 della Asl in provincia di Pescara.

L'azienda sanitaria locale comunica i dettagli relativi ai centri nei quali ricevere prima, seconda o terza dose.

Questi gli orari: Città Sant'Angelo Village Outlet, via Moscarola Città Sant'Angelo, "Ingresso D", aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 19:30; Penne, contrada Campetto: aperto il mercoledì e il venerdì dalle ore 15 alle ore 18; Centro vaccinale Val Pescara – Scafa, Area ex cementificio: aperto il mercoledì e il venerdì dalle ore 15 alle ore 18.

Nelle tre sedi è possibile accedere anche senza prenotazione, vi si possono recare anche i sanitari per la terza dose ed è possibile effettuare anche la vaccinazione antinfluenzale. Le persone che hanno fissato un appuntamento per la vaccinazione, o che spontaneamente si recano in uno dei centri indicati, sono pregate di recarsi rispettando gli orari, di stampare il modulo unico di consenso informato e la scheda anamnestica (cioè la scheda che riporta le condizioni di salute e i farmaci assunti) compilarlo in ogni parte e presentarlo al personale del centro vaccinale. In questo modo si potranno accelerare di molto le procedure di registrazione, consenso e rilascio di attestazione, e ridurre al minimo i tempi di permanenza nei locali.

Il modulo, il link per la prenotazione, e le informazioni sulla vaccinazione anti Covid-19 sono disponibili alla pagina: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19&idSezione=1420 del sito web aziendale.

Nella circolare del ministero della Salute dell’8 ottobre 2021, “indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid-19”, tempestivamente pubblicata sul sito della Asl di Pescara al link: https://www.asl.pe.it/allegati/percorsi/cittadini/covid19/Circolare%20aggiornamento%20terze%20dosi.pdf sono fornite tutte le indicazioni dei destinatari della terza dose di vaccino anti Covid-19, distinte in dosi addizionali, dosi booster. Per dose addizionale si intende una dose aggiuntiva di vaccino a completamento del ciclo vaccinale primario, somministrata al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria. La dose addizionale è da eseguirsi, dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose, per i soggetti sottoposti a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici. In particolare per le seguenti condizioni: trapianto di organo, trapianto di cellule staminali ematopoietiche, attesa di trapianto d’organo, terapie a base di cellule T esprimenti un recettore chimerico antigenico (cellule Car-T), patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure, immunodeficienze primitive (es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.), immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es. terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.), dialisi e insufficienza renale cronica grave, pregressa splenectomia, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ ? 200 cellule/?l o sulla base di giudizio clinico.

Per dose “booster” si intende una dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, da somministrare dopo almeno 6 mesi dall’ultima dose, al fine di mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria, in particolare in popolazioni connotate da un alto rischio, per condizioni di fragilità che si associano allo sviluppo di malattia grave, o addirittura fatale, o per esposizione professionale (sanitari etc.).