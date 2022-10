Il centro vaccinale anti Covid resterà ancora nell'ex Lidl di strada Colle Renazzo

Il centro vaccini anti Covid resterà, almeno fino al prossimo gennaio, nell'ex supermercato Lidl di strada Colle Renazzo.

Infatti, l'assessore Eugenio Seccia, comunica il prolungamento della collaborazione con il grupppo della grande distribuzione organizzata.

Il gruppo Lidl Italia e l’amministrazione comunale di Pescara vanno dunque avanti nella collaborazione allo scopo di soddisfare al meglio le esigenze legate al contrasto del fenomeno pandemico. L’assessore alla Protezione Civile rende noto che il gruppo leader della Gdo ha deciso di prolungare fino a tutto il gennaio 2023 la concessione in uso gratuito dei locali che ospitano il centro vaccinale di Pescara, in strada Colle Renazzo alla confluenza con via Tirino.

"Ci siamo mossi per tempo", dice l’assessore Seccia, "per farci trovare pronti nel caso in cui vi fosse una malaugurata ripresa della diffusione del Covid. Si tratta oltretutto di una sede più ampia di quella che abbiamo utilizzato in passato nella stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova. L’Oms (organizzazione mondiale della sanità) teme infatti molto una ripartenza del contagio, quindi delle sottovarianti di Omicron. Ci siamo quindi attrezzati per tempo. Insieme al sindaco Carlo Masci ringraziamo quindi LIDL Italia per questa straordinaria disponibilità".