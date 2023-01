Dal 17 gennaio il centro vaccini anti-covid torna nei locali della stazione di Porta Nuova

Chiude il centro vaccini anti Covid-19 nella struttura ex Lidl in strada Colle Renazzo a Pescara e torna nei locali della stazione di Porta Nuova.

«Una collaborazione rivelatasi virtuosa», si legge in una nota, «quella tra l’amministrazione comunale e la Lidl Italia, per affrontare la grave pandemia che negli ultimi anni ha segnato la vita della comunità».

Ma ora la sede del centro vaccinale, messa a disposizione in strada Colle Renazzo dalla società della grande distribuzione, ha esaurito la sua attività con la riconsegna delle chiavi da parte dell’assessore alla Protezione Civile, Eugenio Seccia che nella circostanza, anche a nome del sindaco Carlo Masci, ha voluto ringraziare Lidl Italia .

Nel frattempo l’assessorato alla Protezione Civile ha disposto, a seguito di una specifica delibera della giunta comunale, che il polo vaccinale riprenda le sue funzioni nei locali comunali della stazione di Pescara Porta Nuova siti in piazza Berlinguer e già disponibili, questo a partire da martedì 17 gennaio quando la Asl renderà operative le linee per la somministrazione dei vaccini.