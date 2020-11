Coronavirus, attivo anche il centro tamponi a Scafa: eseguiti 120 test al giorno

La Asl di Pescara, dallo scorso 6 ottobre, ha attivato un centro tamponi per il Covid-19 (Coronavirus) anche a Scafa nella sede distrettuale.

È operativo nei giorni del martedì e del venerdì, dalle ore 8:30 alle 10:30.

Ogni giorno vengono effettuati circa 120 tamponi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fino allo scorso 30 ottobre sono stati eseguiti 578 test. La programmazione dei calendari è curata dal dipartimento di Prevenzione: i tamponi, infatti, possono essere eseguiti solo ed esclusivamente per utenti prenotati. La sede distrettuale di Scafa si trova in via della Stazione.