Si attendono finanziamenti per il nuovo centro di salute mentale (anche diurno) di Città Sant'Angelo

Si attendono finanziamenti per la realizzazione del nuovo centro centro di salute mentale con annesso centro diurno a Città Sant’Angelo.

L'aggiornamento sulla questione della realizzazione di un nuovo centro di salute mentale (Csm), con annesso centro diurno, dell’unità operativa complessa Csm Area Nord della Asl di Pescara nel territorio angolano è emerso nel corso di un incontro.

Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale, Vincenzo Ciamponi, ha ricevuto, insieme all'ingegnere Antonio Busich, direttore Uoc Servizi Tecnici e Manutentivi, ha ricevuto Maurizio Valloreo, assessore alla Sanità del Comune di Città Sant’Angelo, delegato dal sindaco Matteo Perazzetti.

L’incontro fa seguito a un sopralluogo, avvenuto lo scorso 30 settembre, finalizzato alla selezione di un sito ospitante la nuova costruzione, che occuperà una superficie di circa mille metri quadrati e dovrà rispettare il requisito della raggiungibilità da parte dei mezzi pubblici. L’assessore Valloreo e il manager Ciamponi hanno espresso la reciproca volontà di realizzare il nuovo centro e, ha sottolineato Ciamponi, «siamo in attesa degli opportuni finanziamenti indispensabili per la realizzazione di questo importante progetto per l’hinterland pescarese».