A Città Sant’Angelo torna il centro estivo comunale premiato da Città Slow. Si partirà ufficialmente dal 7 luglio per poi andare avanti fino al 5 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14, nella scuola “Verzella” di Madonna della Pace. Una delle novità di quest’anno riguarda la collaborazione con il Museo Laboratorio, diretto dal professor Enzo De Leonibus. Possono iscriversi tutti i minori appartenenti alla fascia di età 6-14 anni o i minori con disabilità appartenenti alla fascia d’età 6–17 anni. Le iscrizioni sono aperte dal 1° al 7 giugno.

Per informazioni: 085/969268 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16. Le richieste di iscrizione possono essere trasmesse via mail all’indirizzo centroestivocsa@gmail.com, oppure consegnate nella sede della “Cooperativa Socialmente” in via Moscarola – Outlet Village Città Sant’Angelo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16. Un progetto vincente e di grande utilità per bimbi e ragazzi. I temi cardini sono aggregazione, socializzazione e supporto alle famiglie.