Centri vaccinali anti covid della provincia di Pescara: gli orari di apertura fino alla fine di ottobre

Comunicati dalla Asl di Pescara gli orari e i giorni d'apertura dei tre centri vaccinali disponibili nella nostra provincia fino alla fine ottobre per le vaccinazioni anti covid.

Il centro vaccinale di Pescara “ex Lidl”, in via Colle Renazzo 11/5, è aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i martedì, i mercoledì ed i venerdì del mese. (Chiuso il lunedì, il giovedì, il sabato e la domenica). È possibile accedere senza prenotazione, obbligatoria solo per l’età pediatrica (5-11 anni).

Il centro vaccinale di Penne, in contrada Campetto, sarà aperto dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nei seguenti giorni: giovedì 6 ottobre e giovedì 20 ottobre. Non è necessaria la prenotazione.

Il baby hub - servizio Vaccinazioni (Vecchio Ospedale) – Via Renato Paolini 47, Pescara, è aperto dalle 15.00 alle ore 17.00 tutti i martedì del mese. Prenotazione obbligatoria attraverso il link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o chiamando il numero verde 800 009966.

La quarta dose è riservata alle persone con più di 60 anni e prevewde la somministrazione del vaccino a mRna purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).

Tutte le informazioni aggiornate sui centri vaccinali della ASL di Pescara, compresa la modulistica, sono consultabili al link: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19-%2F-vaccinazione-in-gravidanza-%2F-centri-vaccinali&idSezione=1420