Centri vaccinali della Asl, le novità dal 1° luglio

La Asl fa sapere che a partire dal 1° luglio i centri vaccinali anti Covid della Asl di Pescara e il centro di accoglienza per Ucraini (ex Lidl) osserveranno i seguenti giorni e orari di apertura: a Pescara il centro vaccinale ex Lidl in via Colle Renazzo sarà aperto il martedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Gli over 12 potranno accedere anche senza prenotazione. Sarà possibile prenotare al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/. Il baby hub in via Paolini (servizio di vaccinazioni Asl) sarà invece aperto tutti i martedì del mese dalle ore 15 alle ore 17.

A Penne, in contrada Campetto, il centro vaccinale sarà invece aperto dalle ore 15 alle ore 18 giovedì 14 e giovedì 28 luglio. Accesso senza prenotazione. Resta obbligatoria la prenotazione per l’età pediatrica (5-11 anni) da effettuarsi tramite il portale di poste italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o chiamando il numero verde 800 009966. L'azienda sanitaria locale raccomanda di effettuare la quarta dose agli ultraottantenni e a tutti coloro che, tra i 60 e i 79 anni, appartengono a categorie di fragilità, come da questa tabella.