Centri vaccinali anti Covid, le novità dall'1 giugno annunciate dalla Asl

La Asl di Pescara comunica gli orari e i giorni di apertura dei centri vaccinali anti Covid presenti nella nostra provincia a partire dall'1 giugno.

I centri vaccinali anticovid della Asl di Pescara e il centro di accoglienza per ucraini (ex Lidl) osservano i seguenti giorni e orari di apertura: centro vaccinale ex Lidl, via Colle Renazzo 11/5, fino alla fine di maggio 2022 aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Dal mese di giugno: aperto il martedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Gli over 12 possono accedere anche senza prenotazione. È possibile prenotare al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/

Il baby hub in via Paolini, 47 (servizio di vaccinazioni Asl) sarà aperto tutti i mercoledì del mese dalle ore 15 alle ore 18. Invece il Città Sant'Angelo Village Outlet, via Moscarola, "Ingresso D" sarà aperto fino al 31 maggio il martedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13 con accesso senza prenotazione. Sarà chiuso dal mese di giugno 2022.

Penne, contrada campetto, aperto, dalle ore 14.30 alle ore 19, nei seguenti giorni: venerdì 27 maggio, venerdì 10 giugno, venerdì 24 giugno. Accesso senza prenotazione. Val Pescara - Scafa, area ex cementificio, aperto, dalle ore 15 alle ore 18, nei seguenti giorni: venerdì 27 maggio, giovedì 9 giugno con accesso senza prenotazione. Dalla Asl ricordano che per ricevere la terza o quarta dose devono essere trascorsi almeno 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Resta obbligatoria la prenotazione per l’età pediatrica (5-11 anni) da effettuarsi tramite il portale di poste italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o chiamando il numero verde 800 009966.

La Asl di Pescara raccomanda di effettuare la quarta dose agli ultraottantenni e a tutti coloro che, tra i 60 e i 79 anni, appartengono a categorie di fragilità, come da seguente tabella, allegata alla circolare del ministero della Salute dell’8 aprile 2022 e scaricabile al link: https://www.asl.pe.it/allegati/percorsi/cittadini/covid19/Circolare%20del%20Ministero%20della%20Salute%20dell%208%20aprile%202022.pdf

Tutte le informazioni aggiornate sui centri vaccinali della Asl di Pescara, compresa la modulistica, sono consultabili al link: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19-%2F-vaccinazione-in-gravidanza-%2F-centri-vaccinali&idSezione=1420