Centri revisioni auto in crescita a Pescara

Il numero di centri attivi per effettuare le revisioni periodiche degli autoveicoli in Abruzzo è cresciuto, negli ultimi dieci anni, del 17,9%, secondo un’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec su informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Infatti dai 223 centri di un decennio fa, ora siamo giunti a un totale di 263 centri revisioni autorizzati.

Balzo in avanti in tutte le province. Quella in cui il numero è aumentato maggiormente è L’Aquila (+34,7%), seguita da Pescara (+28,9%). Seguono Teramo (+9,3%) e Chieti (+8,5%).

Anche a livello nazionale il dato è in forte crescita. Oggi sono attivi 9.172 centri autorizzati a effettuare le revisioni periodiche degli autoveicoli, mentre nel 2013 erano solamente 7.575 centri. Sono dunque aumentato del 21,1%, ossia 1597 unità in più.

Questa crescita sottolinea l’importanza del settore, strategico per garantire la sicurezza e diminuire l’impatto ambientale dei mezzi che circolano nel nostro Paese.