Centrato il 6 al SuperEnalotto, la dea bendata bacia Pescara e Penne con due vincite milionarie

Una vincita di oltre 4 milioni di euro per i “fortunatissimi” che ieri sera (giovedì 16 febbraio)grazie ad un sistema fatto di 90 quote da 5 euro hanno centrato il jackpot milionario del SuperEnalotto arrivato alla cifra record di 371 milioni 133mila 424,51 euro. La dea bendata ha baciato anche Pescara e Penne grazie a due schedine comprate rispettivamente nel Bar Natale del capoluogo adriatico e nel Bar Belvedere della città vestina. Una serata nata decisamente “Sotto la buona stella” per i due vincitori esattamente come il nome del cedolino che hanno acquistato.

Per loro così come tutti gli altri vincitori, l'incasso previsto è di 4 milioni 125mila 411,76 euro lordi che al netto delle tasse (il 20 per cento) vuol dire mettersi in tasca 3 milioni e 300mila euro netti.

A Penne la vittoria è stata subito festeggiata al Bar Belvedere alla presenza del sindaco Gilberto Petrucci che ha condiviso la fotografia del brindisi sul suo profilo facebook: “Penne baciata dalle dea bendata – ha scritto -. Complimenti al titolare Francesco Marini. Auguri al vincitore”.

Auguri dalla redazione ad entrambi i neo milionari che in pochi istanti sera hanno letteralmente visto trasformarsi la loro vita.

Questa la combinazione vincente: 1,38,47,52,56,66 Numero Jolly: 72 Numero Superstar: 23.