In tilt per oltre due ore il centralino regionale del 118 per un problema al server

Problema tecnico nella notte fra il 23 e 24 novembre per il centralino unico regionale delle emergenze del 118 con le richieste di intervento gestite, dalla mezzanotte in poi, con il vecchio sistema analogico come riporta Lapresse. Le telefonate sono state inoltrate, in automatico, al numero unico europeo 112, gestito dai carabinieri, e si sarebbe provveduto a inoltrare le richieste direttamente alla centrale operativa del 118.

All'origine del disservizio ci sarebbe stato un problema del server regionale su cui sono in corso delle approfondite verifiche. Il disagio è stato risolto verso le 2.20, nel mentre, le quattro aziende sanitarie locali della regione hanno attivato il protocollo d'emergenza informando prefetture, carabinieri e polizia.