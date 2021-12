L'Ancri rende omaggio al centenario del Milite Ignoto con una cerimonia in Provincia

Si è tenuta lo scorso 22 dicembre l'iniziativa dell'Ancri (associazione nazionale insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana) Pescara che ha reso omaggio al centenario del Milite Ignoto con un progetto molto importante.

La cerimonia si è tenuta nella sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara.

L'Ancri ha voluto dare un segno tangibile in onore del centenario del Milite che rappresenta la storia d'Italia, l'unità d'Italia, la libertà, la democrazia e la pace.

La presidente di Ancri Pescara, Uff. Annamaria Di Rita, ha avviato la cerimonia dicendo «il Milite siamo tutti noi Italiani, perché grazie alla sua giovane vita donata alla patria, possiamo godere di questi doni preziosi, di cui abbiamo il dovere di proteggere e custodire non solo nel nostro cuore ma nelle nostre azioni.

L'Ancri ha la funzione di rafforzare e trasmettere ai cittadini e alle nuove generazione i valori e i principi della nostra costituzione repubblicana. Conoscere la storia, le nostre radici e i sacrifici compiuti dai nostri avi, nonni, zii ci permette di costruire un futuro migliore fatto di bellezze, senso civico e amore per la Patria e di fedeltà alla bandiera. Concretizzare l'idea progettuale di una cartolina storica con annullo filatelico è stato per noi un omaggio molto sentito al centenario del Milite e siamo orgogliosi di averlo realizzato anche in considerazione del successo che si è ottenuto con la partecipazione delle Istituzioni locali».

Il primo annullo con bollo speciale di Poste Italiane sulla cartolina storica è stato del prefetto Giancarlo Di Vincenzo insieme al neo presidente della Provincia, Ottavio De Martinis e la presidente Di Rita. L'evento è iniziato sulle note dell'inno d'Italia ed è proseguito con l'annullo da parte di tutte le altre istituzioni presenti: assessore del Comune di Pescara, Adelchi Sulpizio, il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca, il sindaco di Montesilvano in doppia veste anche di presidente della Provincia, dei funzionari di Poste Italiane e del responsabile della filatelia P.I. Pescara - Chieti Comm. Renzo Gallerati.

Sono stati presenti anche i collezionisti e appassionati della filatelia che si sono complimentati per la lodevole iniziativa.

La presidente Annamaria Di Rita nel suo discorso introduttivo ha spiegato inoltre il significato della cartolina storica e di ciò che rappresenta. Ha sottolineato anche l'importanza della giornata del 22 dicembre, non solo per l'evento in onore del Milite ma anche per due importanti ricorrenze: l'approvazione della carta costituzionale da parte dell'assemblea costituente avvenuta il 22 dicembre 1947, promulgata il 27 dicembre dal Capo dello Stato Enrico De Nicola, primo presidente della Repubblica Italiana, ed entrata in vigore l'1 gennaio 1948; la morte di Filomena Delli Castelli detta "Memena" nata a Città Sant'Angelo che è stata una delle madri della carta costituzionale, deputata eletta nelle fila della democrazia cristiana e prima e unica donna sindaco di Montesilvano. È stata insignita dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 27 ottobre 2006 Cavaliere di Gran Croce Omri. Memena dopo la sua carriera politica è vissuta a Pescara, abitava in via Venezia con due cugine e la cognata, si è spesa nel sociale aiutando le persone meno fortunate in particolare le madri sole con figli e comprava loro tutto ciò di cui avevano bisogno impegnando tutta la sua pensione.

Il Cav. Enzo Fimiani ha raccontato la storia del Milite Ignoto, la scelta della Madre d'Italia e conseguentemente la scelta della bara, ricaduta sulla decima tra le 11 salme dei soldati senza nome, rappresentante il Milite Ignoto. L'Ancri ringrazia di cuore Poste Italiane e il Comm. Gallerati per aver dato la possibilità di realizzare questo progetto e coloro che hanno collaborato alla riuscita dell'evento: Samira Ricordi, Antonio Ricordi e Tucci Arduino.