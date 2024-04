I figli dei campioni a Pescara per i 100 anni della Coppa Acerbo: con le auto d'epoca è partito il conto alla rovescia [FOTO]

Giorni rombanti in città con l'evento “100 giorni al centenario del circuito città di Pescara” ovvero la vecchia e amata Coppa Acerbo. Il 4 aprile da piazza della Rinascita è partito il conto alla rovescia per l'importante anniversario della gara automobilistica nata nel 1924 che ha visto correre in città campioni come Ferrari e Fangio.

Ospite speciale al taglio del nastro il campione di Formula Jarno Trulli con cui alla presenza delle istituzioni cittadine si è dato ufficialmente il via al fitto calendario di eventi che porteranno alla grande corsa del 13 luglio. “Cento giorno di eventi, incontri, cortei, e manifestazioni che ci faranno rivivere la grandiosa epopea del Circuito più lungo del mondo che culmineranno negli eventi del prossimo 13 aprile, iniziativa che vede la partecipazione del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo”, dichiara l'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli presente oltre che con Trulli anche con il sindaco Carlo Masci i promotori dell'evento dell'Old Motors Club Abruzzo Fabio Di Pasquale e Wlter Trimacco, l'attore e collezionista di auto d'epoca Renato Braconi e il consigliere comunale Alessio Di Pasquale alla festa di inaugurazione.

Una vera e propria maratona che porterà dritti alla rievocazione storica del circuito Città di Pescara con l'allestimento del Villaggio del centenario in piazza Salotto.

“I 100 anni del Circuito Città di Pescara hanno una narrazione che ha una rilevanza mondiale – sottolinea il presidente del consiglio regionale uscente Lorenzo Sospiri -. Parliamo di un evento promozionale di natura rilevante ovvero di una storica gara automobilistica originariamente denominata Coppa Acerbo, intitolata a un eroe della prima guerra mondiale. Personalmente ho già manifestato al governatore Marsilio la volontà di acquisire dagli eredi l’originaria Coppa Acerbo per esporla in una teca all’ingresso della futura sede della Regione Abruzzo che realizzeremo a Pescara sulle aree di risulta dell’ex stazione ferroviaria in ricordo di quell’evento sportivo che ha visto la partecipazione dei più grandi piloti, sulle più belle macchine e le migliori scuderie al mondo. Ovviamente – aggiunge - il Circuito non dovrà essere più solo un evento locale, ma la celebrazione dei 100 giorni sarà oggetto di una legge come il Festival dannunziano e il Flaiano”.

“Pescara è ormai abituata ai grandi eventi – afferma il sindaco Masci – e i 100 anni dal centenario del Circuito Città di Pescara va a inaugurare la nuova stagione di manifestazioni che coinvolgeranno ogni settore della città, dal turismo al commercio alla cultura sino, ovviamente, allo sport. E la partecipazione dei cittadini in piazza ci conferma la bontà e la qualità dell’evento”.

“Il Circuito Città di Pescara – precisa Di Pasquale – è l’evento che ha segnato la storia stessa del capoluogo adriatico, che ha portato in città migliaia di appassionati e attorno al quale il territorio è cresciuto. Tra gli eventi che ci accompagneranno sino alla data del 13 luglio avremo diversi appuntamenti: stiamo cercando, ad esempio, di portare a Pescara i parenti dei primi piloti, a partire da Pietro Ferrari, figlio di Enzo Ferrari che vinse il Circuito nel 1924”.

Nel frattempo in città si possono ammirare le auto d'epoca alcune delle quali “vecchie” protagoniste della Coppa Acerba vera e propria. E' stato Trulli il 4 aprile ad accendere il led con cui è partito il conto alla rovescia dei cento giorni. Si è svolta anche una rievocazione della corsa con la deposizione della corona di alloro lungo il chilometro lanciato dove perse la vita il campione di automobilismo Guy Moll. La corsa si è conclusa in via delle Caserme e visita a Casa d’Annunzio.

Gli appuntamenti proseguono per tutto il weekend. La mattina del 5 aprile la partenza alla volta della Costa dei Trabocchi con la visita all’abbazia di San Giovanni in Venere e subito dopo al museo Michetti di Francavilla al Mare; sabato 6 aprile visita alle 9 del Museo dell’800.

“Il 13 luglio – riprende Di Pasquale - avremo la gara di auto storiche con il Tributo Ferrari, quando gireremo un docufilm e un cortometraggio sui 100 anni della corsa ‘Scacco alla Rondine’, un omaggio alla mitica corsa automobilistica che si è svolta tra il 1924 e il 1961 sul circuito urbano che da piazza Duca passa per Villa Raspa, Spoltore, Cappelle sul Tavo e via Vestina, fiction ambientata negli anni ’30” (direttore di produzione Pino Assorgi, regia e sceneggiatura Fabio Marrone, direzione della fotografia di Diego Mercadante, attrice protagonista la pescarese Alessandra Spada, attori Antonio Di Loreto e Aldo Mastrangelo).

“Il 20 e 21 aprile avremo altri due eventi – conclude Tirimacco -, ossia sabato 20 aprile alle 10.30 la partenza per il Circuito storico della Coppa Acerbo sino alle curve di Cappelle sul Tavo; domenica 21 aprile ci sarà la Coppa Pescara Turistica dal Mare al Gran Sasso con arrivo a Santo Stefano di Sessanio”.

Per il 13 luglio, oltre all’esposizione delle auto d’epoca originali che hanno corso insieme ai familiari dei piloti protagonisti della gara, si svolgerà l’evento rievocativo della gara e il tributo Ferrari Club Italia.