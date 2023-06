Censimento 2023: il Comune cerca addetti al back office e rilevatori, pubblicato l'avviso per candidarsi

Il Comune di Pescara cerca addetti al back office e rilevatori da inserire in graduatoria per procedere con il censimento della popolazione e le abitazioni per il 2023 così come previsto dall'Istat. L'avviso è rivolto sia ai dipendenti che a chi è al di fuori della macchina amministrativa con le domande che dovranno essere consegnate entro il 31 luglio.

Gli incarichi si svolgeranno tra il 2 ottobre e il 22 dicembre con i dipendenti del Comune che potranno comunque candidarsi solo per il back office che sarà allestito nel Centro comunale di rilevazione (Ccr) operando al di fuori dell'orario di lavoro.

I compiti degli operatori di back office e dei rilevatori

Gli addetti al back office dovranno seguire la formazione operatoria e superare i test di valutazione; dovranno collaborare con le attività del Crr; gestire quotidianamente, mediante l'uso del Sistema di gestione delle indagini (Sgi) e della App Rilevo, il diario relativo alle unità di rilevazione per la rilevazione da lista; contattare telefonicamente che non hanno risposto o lo hanno fatto in modo parziale per completare le interviste e fornire tutte le informazioni utili sulle finalità e la natura obbligatoria della rilevazione; se richiesto, assicurare assistenza alla famiglia che compila il questionario autonomamente o fare un'intervista faccia a faccia. Infine tra i loro compiti quello di

svolgere quelli affidatigli al responsabile dell'Ucc o dal personale di staff che abbia a che fare con le rilevazioni e fruire.

La formazione sarà obbligatoria anche per i rilevatori che dovranno procedere alle rilevazioni sugli indirizzi loro assegnati; effettuare le interviste, mediante l’uso di Sgi o della App Rilevo, a chi non risponde via web organizzandosi con le famiglie per gli orari di incontro e fornendo loro tutte le informazioni necessarie e segnalare al responsabile eventuali violazioni all'obbligo di risposta (prevista in questo caso la sanzione). Anche per loro vale l'obbligo di svolgere i compiti assegnatigli in merito alle loro competenze.

Il compenso

Sia per gli operatori di back office che per i rilevatori sarà onnicomprensivo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla vigente normativa, secondo quanto stabilito dall'Istat; esso sarà determinato e corrisposto sulla scorta dell’effettiva attività svolta da ogni operatore di back office e rilevatore, e, comunque, dopo che l'Istat avrà erogato il contributo al Comune di Pescara.

I requisiti richiestei per poter rispondere all'avviso

Necessario essere maggiorenni e diplomati o comunque in possesso di un titolo equipollente; saper usare i più diffusi strumenti informatici; godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea, o un regolare permesso di soggiorno.

Per il ruolo di operatore di back office bisognerà essere disponibili per una quota da stabilire, nei seguenti giorni e fasce orarie: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.

Per chi si candida a rilevatore necessario dare la disponibilità agli spostamenti dovendo recarsi nelle abitazioni.

Tra i requisiti preferenziali ci sono il titolo di studio universitario, l'aver già ricoperto il ruolo dal 2018 in poi oltre all'aver avuto precedenti esperienze come rilevatore in altre indagini statistiche predisposte dall'Istat oltre ad altre caratteristiche personali che dimostrino attitudine con le funzioni del ruolo da ricoprire.

Le modalità di invio della domanda.

I moduli sono disponibili sul sito del Comune. Ad essi va allegata la copia fronte-retro e la copia del documento di identità. Entro il 31 luglio le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo o tramite consegna a mano o tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it. In entrambi i casi nell'oggetto va obbligatoriamente riportata la dicitura "Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2023 - candidatura alla selezione per il conferimento degli incarichi di operatore di back office e di rilevatore".

Sarà un'apposita commissione a valutare le candidature e redigere le relative graduatorie i secondo criteri specificati dall'avviso.