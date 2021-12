Per i senza fissa dimora arriva il "Cenone 4.0" con i pasti e kit invernali consegnati direttamente dai volontari

Sarà anche quest'anno in una versione diversa la tradizionale cena offerta ai senzatetto dalla Croce Rossa in collaborazione con il Comune di Pescara. A causa della pandemia, infatti, si è deciso di non procedere alla grande tavolata che fino al 2019 ha accompagnato l'evento all'interno della tensostruttura allestita dai volontari, ma i pasti assieme a dei kit invernali contro il freddo saranno consegnati direttamente ai senzatetto come spiegano il presidente del comitato di Pescara della Croce Rossa Gianluca Desiderio e l'assessore comunale Nicoletta DI Nisio. Desiderio ha ricordato che la tradizionale cena era anche e soprattutto un appuntamento conviviale e sociale assieme alle persone più sfortunate della città.

"La variante Omicron e le normative vigenti, tuttavia, hanno scombussolato i programmi e, d’intesa con l’assessore all’ascolto del disagio sociale e associazionismo sociale Di Nisio, abbiamo ritenuto opportuno rimodulare l’evento, evitando il montaggio di tenda pneumatica, cucina e altre attrezzature per evitare assembramenti. Così invece di far venire i nostri amici senza fissa dimora in stazione, i volontari della Croce Rossa di Pescara andranno loro a consegnare personalmente le singole porzioni di pasti caldi predisposti dal catering e i Kit invernali preparati per rendere meno duro l’impatto delle temperature rigide che ci attendono. Verrà offerto come servizio un piccolo supporto di base alle “patologie da freddo” da cui eventualmente dovessero risultare affetti i senza tetto, provvedendo a medicare le eventuali ferite esterne e visibili su mani e piedi. Per questo motivo, al team di supporto sociale, affiancheremo volontari con qualifica Tssa, in ambulanza e con zaini di primo intervento”.

L'assessore si è recata nella sede del comitato per verificare che tutto sia pronto per l'iniziativa di domani, con i volontari che gireranno dopo il tramonto per distribuire la cena ai senzatetto della città e i kit.

"Anche questa iniziativa rientra tra quelle organizzate dal mio assessorato #AccendiamoilNatale2021 per il periodo delle festività e che coinvolgeranno tutti i quartieri della nostra città sino al 6 gennaio 2022. Ricordo infine come oltre a iniziative ricreative e sociali il Comune di Pescara ha intrapreso iniziative di aiuto per chi versa in condizioni di disagio assegnando ulteriori Buoni Spesa e garantendo l’accoglienza in Albergo, nel periodo invernale, dei senza fissa dimora che non siano già ospitati nei dormitori attrezzati. Veramente #NonLasciamoIndietroNessuno”."