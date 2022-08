La 5a C del liceo scientifico "Leonardo da Vinci" si ritrova a trent'anni dal diploma di maturità

A trent'anni dal diploma di maturità, i compagni della classe 5a C del liceo scientifico "Leonardo da Vinci" si sono ritrovati per una cena di rimpatriata tra nostalgia e risate. È avvenuto nella sera di domenica 7 agosto, a casa di uno di loro: Alberto Dentico. Gli ex studenti si sono diplomati al termine dell'anno scolastico 1991-1992. Ieri, per festeggiare questa importante ricorrenza, hanno deciso di rivedersi tutti insieme.

Un tempo ragazzi e oggi professionisti affermati, hanno così potuto rivivere ricordi e momenti della loro adolescenza. E non è mancato un mega gonfiabile che recava il numero "30", a sugellare ancora di più questa preziosa occasione.