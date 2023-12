In tanti al pranzo di Natale a ingresso libero nella cittadella dell'accoglienza della Caritas

Lunedì 25 dicembre c'è stato il pranzo di Natale nella cittadella dell'accoglienza Giovanni Paolo II a Pescara.

Pranzo organizzato in collaborazione tra Caritas diocesana e comunità di Sant'Egidio.

La particolarità di questo pranzo è stata l'ingresso libero senza la consueta tessera che viene rilasciata agli utenti della mensa e il servizio al tavolo da parte di operatori e volontari.

È stata grande la partecipazione in un clima davvero caloroso e conviviale arricchito anche dall'animazione degli stessi volontari. Soddisfatto il direttore della Caritas diocesana di Pescara, Corrado De Dominicis: «Un bellissimo momento di festa come in famiglia insieme a chi in questi giorni di festa rischia di sentire maggiormente la solitudine. Un’esperienza che invitiamo tutti a fare nei prossimi anni. Una festa con quanti vivono una situazione di povertà e non per loro: questa è la strada per una comunità più giusta e solidale».