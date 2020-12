Lo chef Fossaceca prepara una cena di Natale a domicilio: è il dono di Metamer ai dipendenti

Metamer regala ai dipendenti una cena di Natale a domicilio preparata dal noto chef Nicola Fossaceca. Un’iniziativa speciale come segno di vicinanza, per restare uniti anche a distanza. Coinvolte tre regioni (Abruzzo, Molise e Marche) ma anche 33 comuni e 7 province. La cena sarà distribuita il prossimo 23 dicembre a casa di ognuno, in sicurezza.

L’iniziativa segue quella appena terminata in occasione della diciottesima edizione del Fla - Festival di libri e altre cose organizzato a Pescara in versione digitale, date le restrizioni dovute all’emergenza Covid-19. In occasione di questa edizione del Fla è stato presentato il Premio Metamer, che verrà assegnato per la prima volta nel 2021.

Un riconoscimento assegnato allo scrittore o al giornalista che si è distinto per lavori dedicati ai temi della sostenibilità e della valorizzazione del territorio. Un premio, informa una nota, "che aspira a diventare riferimento in ambito nazionale e che conferma l’impegno a trecentosessanta gradi dell’azienda a sostegno del territorio e della cultura, nonché la sua vocazione per i temi della sostenibilità e dell’innovazione".