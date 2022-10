Dopo 47 anni gli stessi sorrisi: gli alunni del quinquennio 1975-1979 della sezione D del Manthoné di nuovo insieme

“Del tempo trascorso resteranno i ricordi dei nostri giovani visi, ci rivedremo nel tempo con facce segnate dalla vita, ma in un attimo torneremo con la mente ai giorni di scuola e la nostra giovane anima tornerà a vivere quel tempo”.

Hanno scelto questa frase i “ragazzi” e le “ragazze” della sezione D indirizzo ragioneria dell'istituto tecnico Manthoné di Pescara. Un virgolettato dovuto perché la reunion è avvenuta a ben 47 anni da quando condividevano banchi, sogni e speranze. La classe del quinquennio 1974-1975 si è ritrovata per una cena nel ristorante “La Passione” di Manoppello Scalo: ospite d'eccezione Guido Angelone, che fu loro professore di ragioneria. Artefice di questa bella reunion l’infaticabile ex allieva Ernestina Conte che si è messa come un “segugio” sulle tracce di tutti gli altri ex studenti. Una spensieratezza ritrovata per gli ex alunni che ora intendono rivedersi di nuovo e coinvolgere anche coloro che questa volta, per vari motivi, non hanno potuto partecipare. “E’ stato bello ricordare e un po’ rivivere anche solo per poco tempo, momenti condivisi pieni di emozioni positive e negative, amori e passioni per alcuni vissute, per altri taciuti, angosce per le interrogazioni ed episodi che ad ogni cena vengono ricordati e rivissuti come allora”, dicono in coro.

Alla cena, oltre al professor Angelone e Ernestina Conte, hanno partecipato Albini Marina, Anzoletti Giancarlo, Buccella Lorenzo, Cirillo Rosetta,Conte Nando, D’Ambrosio G. Marcello, Di Battista Licia, Di Marco Carina, Flacco Maurizio, Guarino Grazia, Nepa Sergio, Pace Paolo, Palusci A. Maria, Pardo Nicolino, Piermattei Alessandro, Valente Palmiero. Tutti hanno ricordato Salerni Gerbina, scomparsa ma sempre presente nel cuore di tutti. Questi gli assenti cui comunque è andato il pensiero degli altri nell'attesa di rivedersi: Agostinone Antonio, Aldamonte Antonio, Bianchi Isella, Casadei Loredana, Casalanguida Silvana, Colasante Giacinto, Della Franca Beniamino, Di Lello Italo, Di Pietrantonio M. Rita, La Sorda Giovanni, Mancinelli Rolando, Orsatti Mario, Polidoro Patrizia, Troiano Piero, Ventura Enio, Ventura M. Luisa.