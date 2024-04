Cena di beneficenza a Spoltore per la giornata della consapevolezza sull'autismo

Dopo la scuola dell'infanzia di via Impastato illuminata di blu nella serata di martedì 2 aprile prosegue con una cena di beneficenza l'impegno dell'amministrazione comunale di Spoltore per la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo.

L'appuntamento è previsto nel ristorante "il Casolare" in via Senna, 11.

Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero 0854971827.

«Questo dedicato all'autismo è un evento a cui Spoltore partecipa da anni, anche grazie all'impegno nelle passate amministrazioni dell'assessore Francesca Sborgia e della consigliera Angela Scurti», ricorda il sindaco Chiara Trulli, «illuminiamo di blu per sposare la sensibilizzazione sull'autismo, dedicare un momento di attenzione e premura verso il disturbo, ma non è solo questo, perché grazie ai nostri servizi sociali siamo molto operativi nel supporto alle famiglie». In quest'ottica, l'assessore Nada Di Giandomenico ha annunciato la firma di un protocollo d'intesa con Angsa, la onlus che supporta i genitori degli autistici, che darà il via anche ad attività di formazione specifiche. «È importante aderire tutti, con uno spirito corale ed elevare la consapevolezza sull'autismo», aggiunge Di Giandomenico.

Alla cena di giovedì 4 aprile parteciperanno anche la presidente regionale di Angsa, Alessandra Portinari, e il responsabile del settore legale, Christian Bove, che parleranno delle buone pratiche per promuovere la cultura dell'inclusione. I disturbi dello spettro autistico in Italia colpiscono un bambino su 77 nella fascia d'età compresa fra 7 e 9 anni, secondo l'osservatorio per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico coordinato dal ministero della Salute con l'istituto superiore di sanità: un numero in costante aumento che però potrebbe non essere indicativo, perché poco si è capito sulle cause di questa condizione. Gli studi epidemiologici internazionali registrano un incremento generalizzato dei casi, ma la difformità dei dati registrati dagli osservatori delle diverse nazioni è la spia che un ruolo importante va alla capacità dei sistemi sanitari di arrivare a una diagnosi. Al momento i dati indicano che i disturbi dello spettro autistico colpiscono un bambino di 8 anni su 54 negli Stati Uniti, 1 su 86 in Gran Bretagna e 1 su 160 in Danimarca e in Svezia. Nella crescita dei casi incide senza dubbio la maggiore formazione dei medici, ma in generale servono nuovi criteri per la diagnosi e una maggiore conoscenza del disturbo da parte della popolazione, perché l'autismo è una condizione che si manifesta tra i 14 e i 28 mesi riconoscerne subito i segni è difficile. Per sollevare l'attenzione sul problema, nel 2007 è stata istituita la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo dall'assemblea generale delle Nazioni Unite. È attivo inoltre il Telefono blu (800 03 18 19), la linea telefonica gratuita finanziata dalla Fondazione e gestita dall'Associazione nazionale genitori di persone con autismo, Angsa, per sostenere e orientare i famigliari di bambini e adulti con autismo.