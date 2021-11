Anche Pescara celebra il centenario del Milite Ignoto [FOTO]

Anche a Pescara è stato celebrato il centenario della traslazione delle spoglie del Milite Ignoto all’Altare della Patria, a Roma, oggi, giovedì 4 novembre.

La città ha reso omaggio alla figura del soldato senza nome che simboleggia tutti i caduti in guerra.

Dopo la cerimonia istituzionale in piazza Garibaldi alla presenza del prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il sindaco Carlo Masci e il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli hanno scoperto un cartello in omaggio al Milite Ignoto proprio nella via a esso dedicata.

Questo quanto recita il cartello: «In ricordo del 100° del Milite Ignoto cittadino onorario di Pescara eroe senza nome e simbolo del sacrificio dei soldati italiani per l’unità della Patria».

Il sindaco aveva accolto da subito l’invito del Gruppo delle medaglie d’oro al valor militare d’Italia (Progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”) pervenuto attraverso il generale di brigata Carlo Cerrina, comandante Regione carabinieri Abruzzo-Molise e il colonnello Eduardo Gambardella, fino a poco fa comandante provinciale di Pescara, per celebrare il centesimo anniversario del Milite ignoto concedendo a esso la cittadinanza onoraria.