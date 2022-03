Celebrata anche a Pescara la giornata mondiale del servizio sociale

Anche a Pescara è stata celebrata ieri, 15 marzo, la giornata mondiale del servizio sociale, nota anche come "World Social Work Day". È la Asl del capoluogo adriatico a darne notizia, spiegando inoltre che quest’anno è stato affrontato un argomento molto importante: “Co-costruzione di un nuovo mondo eco-sociale: non lasciare indietro nessuno”. L'obiettivo di tale incontro è stato quello di celebrare la fondamentale importanza nel coinvolgimento delle reti e della comunità professionale per realizzare progetti comuni che vadano tutti verso una giusta società, in grado di dimostrarsi più equa, inclusiva e solidale.

Fondamentale, in questo senso, viene ritenuta la presenza dell’assistente sociale all’interno delle Asl in quanto professionista che, agendo secondo i principi, le conoscenze e i metodi specifici della professione sociale, è "in grado di offrire una lettura multidimensionale del bisogno e svolge la propria attività in favore di individui, famiglie e comunità, al fine di prevenire, affrontare e risolvere le situazioni di bisogno della persona in difficoltà", scrive la Asl, aggiungendo poi che per ciascun assistente sociale "è necessario considerare l’unicità e la globalità della persona in tutte le sue dimensioni, superando la logica delle prassi settoriali e integrando competenze e professionalità diverse, in una prospettiva di prevenzione e sostegno".