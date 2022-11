Città Sant'Angelo omaggia le forze armate nel nome della legalità

Anche a Città Sant'Angelo le celebrazioni per la festa delle Forze Armate e l'unità nazionale. La cerimonia si è aperta con il raduno del corteo all’interno della piazza IV Novembre. Corteo che ha percorso il centro storico toccando tutti i monumenti dedicati ai caduti. Quindi l'alzabandiera e la deposizione della corona d'alloro. Infine l'incontro al teatro comunale alla presenza degli studenti, le istituzioni e i rappresentanti delle forze armate.

"Qualche giorno fa molti di noi celebravano le legalitaÌ tramite il murales realizzato a Marina, in onore del premio Paolo Borsellino. Il valore della legalità è un pilastro per ogni comunità che decide di essere tale, in nome di un rispetto reciproco che permette ai singoli di aggregarsi in una collettività - ha detto il sindaco Matteo Perazzetti -. Si tratta di ideali che hanno oggi il potere di riunirci di nuovo in queste piazze per ricordarci quanto l’unione, la memoria e il dovere siano i fari che guidano il nostro vivere nel sociale. Il nostro centro storico è pervaso da monumenti e simboli che rendono giustizia agli eventi cruciali che hanno costituito la nostra storia ed è per questo che mi premuro oggi di ripercorrerli insieme dando loro il significato e l’importanza che meritano".

"Quella di oggi è dunque una giornata importante in cui celebriamo, attraverso le azioni memorabili dei caduti in guerra - ha aggiunto -, la nostra nazione, la nostra patria e il coraggio degli uomini e delle donne delle forze armate che, ieri come oggi, rappresentano il vero orgoglio del nostro paese. Si tratta quindi di una ricorrenza importante che ci vede impegnati a portare in alto il tricolore italiano e a mantenere viva la memoria di coloro che lo hanno fondato, nei nostri cuori e nelle nostre piazze".