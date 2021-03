Pubblicato il cd di “Promuovi la tua Musica”, il contest per emergenti che fece tappa anche a Pescara

La cantautrice di origini abruzzesi Fanya Di Croce, che nel 2017 ha portato il suo contest per artisti emergenti "Promuovi la tua musica" al teatro Massimo di Pescara, esprime soddisfazione per l'uscita della prima edizione del cd dedicato proprio al tour che da 4 anni riempie numerosi teatri a sostegno della musica emergente:

“Il nostro progetto non è stato fermato dal Covid - spiega - in questi mesi abbiamo lavorato affinché venisse pubblicato il cd con tutti i vincitori della prima edizione. Sono molto soddisfatta e felice, anche se mi mancano il teatro, i concerti dal vivo, la musica davanti al pubblico. Mi auguro un rapido ritorno alla normalità per il settore dello spettacolo”.