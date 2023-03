Cavallo al trotto in via Ilaria Alpi, fermato in via Tronto: interviene la polizia [FOTO-VIDEO]

Hanno fatto rapidamente il giro dei social e delle chat di whatsapp e telegram la foto e il video di un cavallo sfuggito al controllo del suo padrone che si è allontanato al trotto.

Il video mostra l'animale mentre è al trotto sul marciapiede di via Ilaria Alpi in direzione di via Tronto a Pescara.

Alle sue spalle quello che sembra il padrone e si nota anche l'arrivo di una volante della polizia. Il cavallo poi avrebbe arrestato la sua corsa in via Tronto dove si è fermata anche la pattuglia della polizia. Come noto non è la prima volta che in città ci siano cavalli che sfuggono al controllo dei proprietari per poi correre lungo le strade e non solo come i casi che hanno riguardato l'asse attrezzato.