Molla tutto per viaggiare a cavallo in giro per l'Italia: è arrivato anche a Pescara Cristian Moroni dopo aver percorso 2.800 km [FOTO]

"Vivo alla giornata, non ho soldi e nessuno sponsor ma ora sono felice". È davvero una storia particolare quella di Cristian Moroni, 40enne nato a Roma ma di origini sarde che otto mesi fa ha deciso di cambiare completamente la sua vita. Un lavoro normale ( di professione faceva l'autista di mezzi dedicati a persone disabili e anziani), senza particolari problemi ma vincolato alla routine quotidiana, ad una vita cittadina che gli stava stretta. Fino al punto di decidere, 8 mesi fa, di mollare tutto ed iniziare un viaggio per scoprire e visitare tutta l'Italia, "circumnavigandola" con la sua cavalla Furia, una maremmana di 16 anni. E proprio una sera, al tramonto, mentre stava cavalcando ha avuto l'idea da molti considerata folle, di viaggiare da solo percorrendo migliaia di chilometri senza un piano, senza sapere dove avrebbe dormito la sera successiva.

Oggi 3 marzo Cristian Moroni è arrivato a Pescara, una tappa sentita per due motivi: con l'arrivo nella nostra città, infatti, ha tagliato il traguardo dei 2.800 chilometri percorsi, da luglio fino ad oggi affrontando il caldo torrido estivo, la pioggia autunnale e il freddo invernale. L'altro motivo che lo ha spinto a fermarsi a Pescara è affettivo: diversi mesi fa, infatti, quando si trovava sull'Argentario Cristian ha conosciuto una coppia pescarese, Maurizo e Angela che si trovavano lì in vacanza. Fra loro è nata una bella amicizia e l'uomo ha promesso loro di fermarsi in città quando il suo viaggio lo avrebbe portato fino in Abruzzo. Partito da Roccasecca dei Volsci, in provincia di Latina, Cristian ha costeggiato tutto il mar Tirreno fino ad arrivare a Ventimiglia: qui lentamente ha attraversato l'arco alpino arrivando in Friuli, a Trieste. Da qui è iniziata la discesa lungo tutta la costa adriatica, con il viaggio che proseguirà fino in Calabria, dove poi risalirà lo stivale per rientrare nel Lazio.

Questa mattina Moroni ha riabbracciato la coppia pescarese, con la quale ha pranzato:

"Il mio viaggio è un'avventura continua, completamente improvvisata. Fino ad ora ho sempre trovato persone con cui fare amicizia e che mi hanno ospitato e rifocillato. Voglio infatti ringraziare l'imprenditore di Montesilvano Antonio Di Lorito che mi ha ospitato in una struttura privata. Amo la natura, il silenzio e per me è stata una necessità partire e cambiare vita, essere libero e finalmente felice con la mia fedele cavalla Furia. Non ho sponsor che mi sostengono economicamente, ho avuto solo il sostegno di un'azienda che mi ha fornito materiale tecnico e di un'altra attività che mi ha donato una sella idonea per le lunghe distanze. Il mio viaggio durerà ancora altri 5 - 6 mesi. Ho vissuto momenti difficili e faticosi dovuti al clima, sia in estate per il caldo che ora nel lungo inverno che stiamo affrontando. Ma va bene così."

Il viaggio di Cristian può essere seguito sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/cristianefuria