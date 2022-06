Ancora cavalli con le bighe nelle acque della riviera sud nonostante controlli e multe

Le tradizioni sono dure a morire e tra queste, a Pescara, c'è sicuramente il passaggio in mare dei cavalli con le bighe.

L'ultima segnalazione in ordine di tempo arriva questa mattina, giovedì 2 giugno, festa della Repubblica.

Nonostante l'avvio ufficiale della stagione balneare, che vede già da un paio di settimane una presenza considerevole di bagnanti in spiaggia, un cavallo con la biga è stato portato a camminare nelle acque del mare nel tratto a ridosso del torrente Vallelunga.

Una prassi consolidata negli anni in quella zona della città che sembra non essere scoraggiata nemmeno dai controlli decisi negli ultimi mesi, con tanto di ordinanza, e le multe elevate con sanzioni pari a 1.052 euro. L'unica speranza è che chi si troverà a fare il bagno da quelle parti non si ritrovi qualche sgradevole "sorpresa".