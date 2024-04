Catignano primo comune del Pescarese a diventare ufficialmente "Città del tarfufo"

Importante riconoscimento per il comune di Catignano che diventa ufficialmente "Città del tartufo". Si tratta del primo e unico comune della provincia di Pescara che ha ottenuto questo riconoscimento sabato 13 aprile, a seguito dell'assemblea dell'associazione che gestisce il circuito delle località "Città del tartufo" che si è tenuta in provincia di Pisa. In Abruzzo, Catignano è l'unico comune sotto i 5 mila abitanti che ha attualmente tale denominazione.

Abbiamo raggiunto il vicesindaco Annalisa Piermattei che ci ha spiegato le motivazioni e l'importanza del riconoscimento per Catignano:

"Da circa 3 anni abbiamo iniziato un percorso di collaborazione con l'associazione "Tartufai Val Pescara" grazie all'interessamento di Berardo Di Giandomenico, per riuscire non solo a promuovere l'eccellenza del tartufo locale a livello turistico ed enogastronomico, ma anche per educare e informare alla tutela delle tartufaie, datosi che negli ultimi anni molte persone si sono improvvisate nella ricerca dei tartufi senza alcuna nozione tecnico scientifica, provocando quindi anche danni alle tartufaie stesse. La nostra amministrazione comunale ha subito colto il suggerimento di avviare il percorso per la richiesta del titolo "Città del tartufo", in quanto crediamo nel turismo alternativo, esperienziale che possa tutelare il nostro territorio e valorizzare anche l'entroterra pescarese con le sue peculiarità".

Sabato 13 aprile, la Piermattei ha dunque illustrato le ragioni che hanno portato alla richiesta del titolo durante l'assemblea di Pisa che ha accolto e accordato il titolo a Catignano assieme ad altre sei città candidate:

"Il nostro percorso di valorizzazione del territorio proseguirà dopo aver già attivato un'area camper che sta riscuotendo un ottimo successo dando spazio alle altre nostre eccellenze. A giugno ci sarà anche la quarta edizione del convegno patrocinato dall'associazione "Tartufai Val Pescara" che servirà non solo come promozione ma anche per spiegare ai cittadini l'importanza del titolo ottenuto e della tutela delle nostre tatufaie".