Catene invernali obbligatorie, le strade interessate nel Pescarese

In una nota, Anas ricorda che dal 15 novembre 2022 al 15 aprile 2023 sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali lungo tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione in Abruzzo. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare soltanto in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

Nel dettaglio, le strade interessate - per quanto riguarda il Pescarese - sono le seguenti: raccordo autostradale 12 “Chieti-Pescara”, Ss 151 “Della Valle Del Tavo”, Ss 153 “Della Valle Del Tirino”, Ss 158 “Della Valle Del Volturno”, Ss 16 “Adriatica”, Ss 16 “Dir./C Del Porto Di Pescara”, Ss 487 “Di Caramanico Terme”, Ss 5 “Via Tiburtina Valeria”, Ss 539 “Di Manoppello”, Ss 539 “Dir. Di Manoppello”, Ss 5 Quater “Via Tiburtina Valeria”, Ss 656 “Val Pescara-Chieti”, Ss 656 “Dir. Val Pescara-Chieti”, Ss 696 “Dir Vestina”, Ss 714 “Tangenziale Di Pescara”, Ss 81 “Piceno Aprutina”.

L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del codice della strada. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.