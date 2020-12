Partono i casting del regista Di Lallo per il nuovo spot dell'azienda Rustichella d'Abruzzo

Partono i casting per scegliere i protagonisti del prossimo spot pubblicitario che il registra abruzzese Pierluigi Di Lallo realizzerà per l'azienda pescarese di pasta artigianale "Rustichella D'Abruzzo". La selezione si svolgerà in due fasi distinte, e richiede la partecipazione di due gruppi di persone: uomini e donne dai 25 ai 30 anni e dai 40 ai 45 anni.

Il primo step della selezione si terrà esclusivamente online, in base ai curricula ricevuti e al video di presentazione. Il secondo prevede invece un incontro con l'azienda e il regista. Gli interessati al casting possono inviare una mail all'indirizzo castingrustichella@gmail.com allegando curriculum e due foto (una in primo piano e l'altra intera oltre al video di presentazione).

Le riprese inizieranno il mese prossimo, a gennaio 2021.