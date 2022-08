Il castello di Elice tornerà agibile: avviati i lavori di messa in sicurezza dello storico edificio danneggiato dal sisma del 2009

Ci sono voluti tredici anni, ma alla fine i lavori di recupero, di messa in sicurezza e di miglioramento sismico del castello Baroni di Elice, sono stati avviati. Ieri la consegna alla ditta incaricata di eseguirli da parte dell'amministrazione.

Il tragico terremoto dell'Aquila del 2009 aveva danneggiato gravemente lo storico castello tanto da determinarne l'inagibilità e di conseguenza anche l'impossibilità di svolgere al suo interno qualunque tipo di attività. Ora con il primo milione di euro di finanziamento ottenuto si procederà alla messa in sicurezza della struttura e al suo miglioramento sismico, fa sapere l'amministrazione sulla sua pagina facebook, così da ridare proprio agibilità al castello. Un finanziamento quello ottenuto, arrivato al termine dell'iter burocratico portato avanti con l'ufficio speciale della ricostruzione della Regione Abruzzo, sottolinea l'amministrazione, spiegando che l'intervento non è una “riqualificazione complessiva del castello, ma se ne garantirà comunque il consolidamento strutturale, in modo da restituire alla comunità un bene storico tra i più significativi e identitari del nostro territorio”. Si tratta, del “primo tassello – si legge ancora nel post - verso la ristrutturazione totale dell’edificio”.

I lavori dell'intervento di messa in sicurezza dovrebbero essere completato entro l'estate 2023.