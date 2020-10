Cassonetti sempre pieni in via del Santuario, la denuncia di un residente [FOTO]

Cassonetti sempre pieni in via del Santuario, la denuncia di un nostro lettore. Ecco che cosa ci scrive l'uomo: "Buongiorno, sono un residente di via Del Santuario, vicino alla Basilica dei 7 Dolori. Qui, praticamente ogni giorno, i cassonetti, soprattutto indifferenziato, carta e plastica, sono pieni, a volte già in tarda mattinata/primo pomeriggio, sia a causa delle tante attività commerciali presenti in zona, ma soprattutto, ed è quello che voglio evidenziare con la presente, perché a qualsiasi ora arrivano automobili, probabilmente da altre zone della città, a scaricare buste enormi di rifiuti indifferenziati".

Pertanto, aggiunge il cittadino, "noi residenti, già penalizzati da una raccolta porta a porta che il più delle volte non avviene, spesso siamo costretti a buttare i rifiuti oltre gli orari stabiliti, ad esempio la mattina presto dopo che sono passati a svuotare i bidoni, rischiando così anche di prendere una multa. Credo che basterebbe mettere qualche cassonetto in più per risolvere la situazione".