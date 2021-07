Da zero a 37 positivi in soli 7 giorni: il sindaco di Spoltore invita a vaccinarsi

Il numero verde per prenotarsi è 800 009966, oppure è possibile farlo tramite il sito Internet prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o con gli altri canali messi a disposizione da Poste Italiane

Da zero a 37 positivi in soli 7 giorni, e così ora il sindaco di Spoltore Di Lorito invita i cittadini a vaccinarsi. Tra i 37 nuovi casi, solo una persona è ospedalizzata. Il numero verde per prenotarsi è 800 009966, oppure è possibile farlo tramite prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o con gli altri canali messi a disposizione da Poste Italiane. Ecco cosa dice Di Lorito:

"I nuovi positivi di Spoltore sono in stragrande maggioranza dei ragazzi. C'è una sola persona che alza la media: il Covid è un tema sul quale è difficile prendere posizione, ma considerando che le vaccinazioni sono iniziate dai più anziani, è evidente che i vaccini stanno svolgendo un ruolo e sono efficaci. Per questo motivo voglio unirmi a quanti raccomandano le vaccinazioni, anche sotto i 40 anni".

E ancora: "La situazione epidemiologica di alcuni paesi esteri ci permette di intuire che nei più giovani la vaccinazione, oltre a ridurre il rischio già basso di ospedalizzazione, riduce notevolmente la possibilità di contagio. L'influenza da Covid ha un decorso molto lento, credo che nessuno voglia passare l'estate a letto in casa: inoltre dobbiamo rallentare definitivamente questo virus se vogliamo evitare l'insorgere di altre varianti più aggressive o il contagio di chi, più anziano e con patologie, non ha potuto vaccinarsi". È allo studio anche una campagna istituzionale di comunicazione sul territorio per sensibilizzare la popolazione.