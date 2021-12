Contagi da Covid aumentati del 3,2% in Abruzzo nell'ultima settimana

È pari al 3,2 per cento l'aumento dei casi di positività al Covid-19 in Abruzzo nella settimana dal 24 al 30 novembre.

A dirlo, come riferisce l'agenzia Dire, è l'ultima rilevazione eseguita dalla Fondazione Gimbe.

Nella settimana in questione, nella nostra regione si registra un risultato in peggioramento per i casi attualmente positivi al Covid-19 per 100 mila abitanti (323) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (3,2%) rispetto a quella precedente.

Resta però sotto soglia di saturazione l'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti positivi, in area medica (8%) e in terapia intensiva (5%). Sul fronte vaccino la popolazione che ha completato il ciclo è pari 77,3% (media Italia 77,1%) a cui aggiungere un ulteriore 1,8% (media Italia 2,6%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 35,4% (media Italia 31,8%). Questi i casi di contagio registrati per singola provincia tra il 24 e il 30 novembre: Teramo 148; Chieti 106; Pescara 105 e L'Aquila 56.