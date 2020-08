Quattro nuovi casi di coronavirus in Abruzzo, c'è anche un 32enne di Pescara

Altri quattro casi di coronavirus in Abruzzo, c'è anche un 32enne di Pescara. Emergono, infatti, ulteriori dettagli sui nuovi positivi al Covid 19 ufficializzati oggi dall'assessorato regionale alla sanità. Ora si conoscono sesso ed età. Ecco di chi si tratta:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

un 24enne di Chieti

un 32enne di Pescara

una 47enne di Pineto

una 61enne di Sulmona

Attualmente sono positive 268 persone, di cui 28 in ospedale e 240 in isolamento a casa. Per quanto riguarda il totale dei casi positivi, 1.658 risiedono o sono domiciliati nel Pescarese.