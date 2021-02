Aumentano i casi di Covid, non esclusa la chiusura di tutte le scuole a Pescara

I casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) a Pescara sono in aumento negli ultimi giorni e i contagi stanno colpendo anche docenti e alunni delle scuole.

Già a oggi, venerdì 5 febbraio, sono diverse le scuole chiuse a causa del Covid, l'ultima in ordine di tempo è stata la primaria "Colli" chiusa da ieri fino al 17 febbraio.

Una situazione e un andamento che preoccupano e che potrebbero portare a una chiusura di tutte le scuole nella nostra città.

A far intendere una possibile decisione in questo senso è lo stesso sindaco Carlo Masci con una condivisione fatta sul suo profilo Facebook questa mattina, venerdì 5 febbraio.

Questo quanto scritto dal primo cittadino:

«Nel Comitato per la Sicurezza - che abbiamo tenuto ieri - ho chiesto al Prefetto di convocare per oggi un altro incontro, allargato ai rappresentanti della Asl e della Scuola, per verificare l'opportunità di adottare provvedimenti più restrittivi, rispetto a quelli previsti dalla normativa anti-covid, al fine di tutelare gli alunni, gli insegnanti e il personale Ata. Questa sera, se i vertici sanitari mi confermeranno il rischio di un'espansione dei contagi nella nostra area, come la curva pandemica di questi ultimi giorni fa supporre, deciderò come sempre con scienza e coscienza».