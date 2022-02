Coronavirus, 763 nuovi positivi e 4 decessi: i guariti sono 396

Sono 763 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno di cui 390 emersi con i test antigenici.

I nuovi casi riguardano persone di età compresa tra 3 mesi e 96 anni.

In totale sono stati eseguiti 3.005 tamponi molecolari e 6.341 test antigenici.

Si registrano 4 decessi di pazienti di età compresa tra 42 e 92 anni, 1 in provincia di Teramo e 3 in provincia dell'Aquila. Aumenta di 396 unità il complesso dei guariti/dimessi che arrivano a quota 198.087. A oggi, domenica 27 febbraio, sono 61.943 gli attualmente positivi (+453), 392 le persone ricoverate in area medica (+1), 12 i pazienti in terapia intensiva (-1) e 61.449 coloro che sono in isolamento domiciliare (+363). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (164), Chieti (240), Pescara (159), Teramo (181), fuori regione (13),in accertamento (6).